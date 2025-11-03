Ушедших в декрет россиян предложили освободить от штрафов по кредитам

ЛДПР выступила за освобождение от штрафов по кредитам родителей в декрете

Мораторий на штрафы и пени за неоплаченные банковские кредиты для находящихся в декрете россиян предложила ввести думская фракция ЛДПР. Инициативу депутаты прописали в законопроекте, который внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Копия документа есть в распоряжении 360.ru.

В пояснительной записке авторы отметили, что во время отпуска по уходу за ребенком доход родителей снижается, а сумма пособий не покрывает размер заработной платы.

При этом обязательства по погашению взятых кредитов с таких заемщиков никто не снимает, а в случае просрочки банки начисляют штрафы и пени, чем значительно усиливают финансовую нагрузку.

«Как можно на женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, вешать новые долги, заставляя ее нервничать и фактически выбирать, на что тратить ее небольшой доход — на малыша, на восстановление своего здоровья или на то, чтобы банки и дальше жирели на своих грабительских процентах? Финансовые организации не обеднеют, если подождут», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект предусматривает введение моратория на начисление неустойки на весь срок декретного отпуска. Слуцкий добавил, что это необходимая мера для защиты семей.

В конце прошлой недели «Известия» со ссылкой на заемщиков российских банков сообщили, что финансовые организации в одностороннем порядке начали менять условия выданных кредитов после отключения платных услуг, предоставляющих льготы.

Собеседники журналистов пояснили, что речь идет об изменении графика платежей и увеличения срока погашения займа, что ведет к переплате. При этом клиенты банков подчеркнули, что в ряде случаев платные услуги отключились автоматически.