Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов россиянам: что происходит?

Клиенты российских банков столкнулись с тем, что финансовые учреждения стали в одностороннем порядке менять условия кредитов, не уведомляя и не спрашивая их согласия. Это включает корректировку графика платежей, увеличение срока кредита и, как следствие, рост суммы переплаты, сообщили «Известия» .

Клиенты также сталкиваются с изменением процентной ставки. Обычно это происходит после отключения платных сервисов, которые давали льготы по кредиту.

Люди не всегда отключают эти сервисы специально, иногда это происходит автоматически, если они нарушают условия договора. В таких случаях банки формально имеют право изменить условия кредита, но для заемщиков это становится неожиданностью.

«Клиенты банков все чаще сталкиваются с ситуациями, когда условия по кредитам изменяются в одностороннем порядке: удлиняются сроки платежей, растут ставки или ежемесячные выплаты. Такие случаи не единичны», — подтвердил специалист по банковским спорам, управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.

Банк вправе менять условия ссуды в одностороннем порядке, но лишь в определенных законом ситуациях. Это возможно, если заемщик нарушил условия договора, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Например, договор может предусматривать, что даже небольшая просрочка платежа дает банку право увеличить процентную ставку.

Это право банка прописано в договоре, и оно вполне законно. Проблема в том, что клиенты часто не читают договор. По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, именно на эту причину приходится около 90% случаев.

Основные причины изменения условий могут быть связаны с ухудшением финансового положения заемщика (например, просрочки, снижение дохода или смена работы) или с техническими нарушениями договора.

С 1 сентября в России начали действовать новые правила выдачи кредитов и займов. Теперь для заемщиков ввели обязательный период охлаждения, в течение которого они могут бесплатно отказаться от денег. Эта мера касается как онлайн-кредитов, так и тех, что оформляются в отделениях банков. Также она распространяется на кредитные карты при увеличении их лимита.