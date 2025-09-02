Цены на акции «Газпрома» взлетели после подписания соглашения с КНР

Цены на акции «Газпрома» поднялись на Мосбирже до 136,41 рублей, позже их стоимость опустилась до уровня 135,84 рублей. Информация об этом появилась на платформе биржевого холдинга.

По данным РБК, взлет цен на акции произошел из-за подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве с китайской CNPC. Документ предполагает, что стороны согласовали строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного маршрута через Монголию — «Союз-Восток».

Страны также договорились увеличить поставки топлива по действующим потокам. Согласно меморандуму, Россия будет поставлять газ в Китай по «Силе Сибири-2» в течении 30 лет при годовом объеме экспорта в 50 миллиардов кубометров.

Президент Владимир Путин приехал в Китай с рабочим визитом. Он посетил саммит ШОС в Тяньцзине, а также провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам пекинских переговоров Россия и Китай заключили свыше 20 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.