Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве

Россия и Китай по итогам пекинских переговоров заключили свыше 20 соглашений о сотрудничестве. Документы охватывают ключевые сферы, включая энергетику, аэрокосмическую индустрию и искусственный интеллект, сообщило Центральное телевидение Китая .

«Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ», — сообщили журналисты.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью «Известиям» отметил активное развитие сотрудничества в области медицины и медицинского образования с Китаем.

Глава Минздрава также высоко оценил активное сотрудничество между странами в области медицинских изделий. Сюда входят как поставки, так и локализация производства в России. Кроме того, ведется совместная работа по реагированию на чрезвычайные ситуации.