Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Их доля составляет примерно 79% от общего объема активов в банковской системе России.
В списке 13 финансовых организаций, в том числе «Юникредит банк», ВТБ, Сбербанк, Т‑Банк, Райффайзенбанк.
К системно значимым банкам относятся кредитные учреждения, которые занимают значительную долю рынка и в случае банкротства могут спровоцировать кризис в финансовой системе государства.
В конце октября Банк России повысил ключевую ставку до рекордного показателя в 21%. После этого кредитные организации начали предлагать клиентам вклады по привлекательным ставкам.
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