Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Их доля составляет примерно 79% от общего объема активов в банковской системе России.

В списке 13 финансовых организаций, в том числе «Юникредит банк», ВТБ, Сбербанк, Т‑Банк, Райффайзенбанк.

К системно значимым банкам относятся кредитные учреждения, которые занимают значительную долю рынка и в случае банкротства могут спровоцировать кризис в финансовой системе государства.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку до рекордного показателя в 21%. После этого кредитные организации начали предлагать клиентам вклады по привлекательным ставкам.