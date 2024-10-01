Центробанк сообщил о росте числа заемщиков в МФО

ЦБ: число заемщиков в банках и МФО выросло до 50,3 миллиона человек

В последнее время россияне стали чаще брать займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО). О тревожной тенденции сообщили на сайте Центробанка.

Количество таких заемщиков достигло 50,3 миллиона человек. За последний год их число выросло более чем на 20%.

«Подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в МФО», — заявили в ЦБ.

По данным регулятора, задолженность у заемщиков увеличилась на 852 миллиарда рублей. Количество заемщиков с банковскими кредитами продолжает расти.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее предложил ограничить число потребительских кредитов на одного человека, сообщили «Известия». Экономист Николай Кульбака напомнил, что в России пока нет рабочей системы ограничения займов.