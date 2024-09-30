Экономист Кульбака заявил, что в России пока нет рабочей системы ограничения кредитов

Экономист Николай Кульбака оценил инициативу депутата Госдумы РФ Сергея Колунова, касающуюся ограничения количества кредитов, которые банки и микрофинансовые организации могут одновременно одобрять для одного гражданина. Об этом сообщил «Ридус» .

«Для этого надо иметь систему проверки наличия кредитов у всех граждан, для чего банки должны обмениваться такой информацией. Сомневаюсь, что существует единая база кредитов», — подчеркнул экономист.

Кульбака считает, что предложенная мера, направленная на снижение высокого уровня задолженности россиян, вряд ли приведет к желаемым результатам. Для ее успешной реализации потребуется координированное взаимодействие банков и других финансовых учреждений.

Ранее Сергей Колунов высказал мысль о том, что кредитные организации должны выдавать не более двух займов одновременно на одного заемщика. Депутат уверен, что такая мера поможет сдержать рост долговой нагрузки у россиян.