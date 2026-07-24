Центробанк снизил ключевую ставку до 14,00%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила в апреле, что допускает паузу в снижении ставки в случае выхода на высокий уровень прогнозного диапазона инфляции.

На июньском заседании совет директоров ЦБ объявлял о снижении ключевой ставки с 14,50% до 14,25% годовых.

В релизе регулятора говорилось, что совет директоров ориентировался на возобновление роста экономики, который остался уверенным после замедления инфляции в диапазоне четырех-пяти процентов и снижения в начале года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что снижение ключевой ставки идет с учетом ряда факторов, в том числе стабильности экономики и макроэкономических показателей.