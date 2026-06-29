Центробанк скорректировал объемы валютных операций на второе полугодие

Банк России установил новые объемы валютных операций на внутреннем рынке на второе полугодие 2026 года. Как сообщила пресс-служба регулятора, в расчете учли решения Минфина о закупке валюты в рамках бюджетного правила и корректировку с денежными операциями Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В период с 1 по 6 июля ежедневный объем средств для закупки валюты составит 9,34 миллиарда рублей.

В дальнейшем ЦБ рассчитает объем валютных операций, исходя из данных Минфина и с учетом инвестиций средств ФНБ в рублевые активы на 74,8 миллиарда рублей, проведенных в первые шесть месяцев 2026 года.

Сумму равномерно распределят на второе полугодие, поэтому ежедневный объем валютных операций уменьшат на 580 миллионов рублей.

Новый размер валютных операций на первое полугодие 2027 года регулятор установит в декабре с учетом новых данных об использовании средств ФНБ.

Министр финансов России Антон Силуанов в конце мая заявил, что для покрытия роста расходов федерального бюджета использовали резервы, куда вошли средства ФНБ, заимствования на рынке и доходы от роста цен на нефть.

Глава ведомства подчеркнул, что резервы не бесконечны, поэтому правительство нацелено на дальнейшее обеление экономики и повышение эффективности расходования средств.