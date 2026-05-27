Силуанов рассказал о росте расходов российского федерального бюджета

Силуанов: расходы федерального бюджета с 2019 года увеличились в 2,3 раза

С 2019 года бюджетных трат стало больше, правительство находит новые способы пополнения, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Интервью с ним опубликовал «Коммерсант» .

Чиновник сообщил, что с 2019 года из-за ковида и санкций расходы бюджета выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20,0% в 2025 году, это рост в деньгах более чем в 2,3 раза.

Для покрытия расходных статей использовались резервы, в том числе ФНБ, доходы от повышения базовой цены на нефть, заимствования.

«Тем не менее резервы не бесконечны. Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст», — подчеркнул глава Минфина.

Чтобы собирать больше налогов, правительство ведет работу по обелению экономики. Также требуется повышать эффективность расходования бюджетных средств, резюмировал он.

Ранее министр заявил, что не планирует повышать налоги для граждан и замораживать вклады.