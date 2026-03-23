Центробанк не увидел предпосылок для резкого ослабления рубля

Зампред ЦБ Заботкин: тренда на ослабление рубля нет, есть колебания

Курс рубля по отношению к основным иностранным валютам остался в своем диапазоне, в котором находится с апреля 2025 года. Поэтому никаких предпосылок для его ослабления нет. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин.

Он пояснил, что курс национальной валюты постоянно меняется в диапазоне в 12% по отношению к доллару, евро и юаню.

«Сегодня мы видим уже второй день укрепление рубля после волатильности прошлой недели. Поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление... его нет. Есть колебания», — заявил Заботкин.

По его словам, инфляция за последние 12 месяцев значительно снизилась. Он подчеркнул, что этот эффект оказала высокая ключевая ставка.

«Можно с уверенностью сказать, что высокая ключевая ставка инфляцию снизила с 10% в годовом выражении до менее 6% сейчас. Это значимое изменение за 12 месяцев», — добавил Заботкин.

На минувшей неделе внебиржевой курс доллара превысил показатель в 87 рублей, курс евро подскочил до 97,29 рубля. Банк России пока не опубликовал валютные курсы понедельника, 23 марта, но, по данным на минувшую пятницу, доллар опустился до 83,99 рубля, евро — до 97,28 рубля.

Также на минувшей неделе совет директоров регулятора объявил о снижении ключевой ставки до 15%. В пресс-службе ЦБ сообщили, что решение приняли на фоне замедления роста цен.