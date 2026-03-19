Курс доллара 19 марта превысил 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing .

Американская валюта прибавляла более 4% и достигла максимума в 87,44 рубля. Курс евро тоже подскочил, его рост составил 1,31% — до 97,29 рубля.

Резко увеличилась и стоимость нефти — более 113 долларов за баррель марки Brent.

К 10:10 по московскому времени котировки Brent приблизились к 114,2 доллара за баррель. Майский фьючерс на WTI тоже показал рост и достиг около 96,5 доллара за баррель.

Банк России накануне поднял официальные котировки доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно. ЦБ проведет 20 марта заседание совета директоров, от которого ждут очередного снижения ключевой ставки.