Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Центробанк по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Там отметили, что рост цен замедлился, однако значительно выросла внешнеэкономическая неопределенность. Снижается напряженность на рынке труда, но индексации зарплат планируются меньшие по сравнению с 2023–2025 годами.

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится 24 апреля.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что правительство решило пересмотреть статьи расходов бюджета. По его словам, в планах — больше инвестировать в отрасли, способные обеспечить устойчивый экономический рост в перспективе.