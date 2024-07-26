Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Центробанк будет долго держать ключевую ставку на высоком уровне и не исключает ее дальнейшего повышения, если понадобится. Об этом сообщила его глава Эльвира Набиуллина, ее процитировало
РИА «Новости».
«Не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», — заявила она.
Также она отметила, что снижать ключевую ставку в этом году не планируется.
Днем 26 июля Банк России
объявил о повышении ставки до 18%. Причиной такого шага регулятор назвал ускорение инфляции в стране.
В начале июля
замглавы Центробанка Алексей Заботкин предсказал замедление роста зарплат в России.
Сегодня 17:16 «Bild на русском» и политолога Матвеева признали иноагентами
Сегодня 17:15 Прием предпринимателей пройдет в Коломне 1 августа
Сегодня 17:07 Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах завершили почти на половину
Сегодня 17:05 YouTube обвинили в нарушении законов и неуважении к России
Сегодня 16:59 «Душа компании». Знакомый — о Евгении Серебрякове
Сегодня 16:59 Велофестиваль прошел в парке «Новлянская Ривьера» в Воскресенске
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте