Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ может еще повысить ключевую ставку, если понадобится

Фото: РИА «Новости»

Центробанк будет долго держать ключевую ставку на высоком уровне и не исключает ее дальнейшего повышения, если понадобится. Об этом сообщила его глава Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости».

«Не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», — заявила она.

Также она отметила, что снижать ключевую ставку в этом году не планируется.

Днем 26 июля Банк России объявил о повышении ставки до 18%. Причиной такого шага регулятор назвал ускорение инфляции в стране.

В начале июля замглавы Центробанка Алексей Заботкин предсказал замедление роста зарплат в России.

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