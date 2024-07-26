Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ может еще повысить ключевую ставку, если понадобится

Центробанк будет долго держать ключевую ставку на высоком уровне и не исключает ее дальнейшего повышения, если понадобится. Об этом сообщила его глава Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости» .

«Не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», — заявила она.

Также она отметила, что снижать ключевую ставку в этом году не планируется.

Днем 26 июля Банк России объявил о повышении ставки до 18%. Причиной такого шага регулятор назвал ускорение инфляции в стране.

В начале июля замглавы Центробанка Алексей Заботкин предсказал замедление роста зарплат в России.