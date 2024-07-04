В России в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что это не приведет к снижению доходов.

«Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие», — сказал он.

Заботкин заверил, что это не спровоцирует снижения доходов населения. Он объяснил, что работодатели не смогут продолжать увеличивать зарплаты быстрее, чем производительность труда.

Представитель регулятора подтвердил, что на июньском заседании Центробанка обсуждали повышение ключевой ставки до 17%-18%. Он допустил, что на ближайшей встрече этот вопрос вновь включат в повестку дня. Инфляция в России, по прогнозу Заботкина, достигнет пика в июле и замедлится к августу-сентябрю.