Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, его процитировал ТАСС.
Заботкин отметил, что сейчас сигнал на заседание свидетельствует в пользу повышения.
«[Но] даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — уточнил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что после повышения ключевой ставки до рекордного 21% пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом и сейчас составляет 8%. Он выразил надежду, что ставку скоро понизят.
Частный инвестор Даниил Тюнь, в свою очередь, в комментарии изданию «ФедералПресс» предположил, что ставку будут повышать как минимум до 2027 года.