Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, его процитировал ТАСС .

Заботкин отметил, что сейчас сигнал на заседание свидетельствует в пользу повышения.

«[Но] даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — уточнил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что после повышения ключевой ставки до рекордного 21% пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом и сейчас составляет 8%. Он выразил надежду, что ставку скоро понизят.

Частный инвестор Даниил Тюнь, в свою очередь, в комментарии изданию «ФедералПресс» предположил, что ставку будут повышать как минимум до 2027 года.