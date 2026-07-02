Центробанк допустил первые операции с криптовалютой в 2027 году

Банк России ожидает принятия нормативных актов по сделкам с криптовалютой к ноябрю этого года и первых операций со стороны участников рынка к началу 2027-го. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил первый заместитель председателя финансового регулятора Владимир Чистюхин.

Он напомнил, что законопроект по обращению цифровых валют в России вступит в силу с 1 сентября. Чтобы норма начала работать, необходимо принять дополнительные регулирующие документы.

«К октябрю акты будут готовы, и мы их направим в Министерство юстиции. Очень надеюсь, что наши коллеги тоже не спасуют перед таким большим количеством нормативной документации, которую надо будет отсмотреть», — заявил Чистюхин.

Представитель Центробанка пояснил, что нормативная база — необходимый шаг, поэтому рынку придется перестроиться на новые правила.

«Насколько сами участники точно будут готовы запускать там те или иные продукты с учетом рисков, я думаю, это еще посмотрим. Но предполагаю, что к началу следующего года, наверное, кто-то уже стартанет», — допустил Чистюхин.

Новый закон предусматривает введение ограничения на покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. При этом выбирать виртуальные деньги они смогут только из списка ЦБ. Ожидается, что туда войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC.

Для квалифицированных инвесторов оставят доступными все виды криптовалют, кроме анонимных.

Адвокат по коррупционным и экономическим делам Роман Вихлянов предупредил россиян, которые занимаются сделками с криптовалютами с целью заработка на курсах, что им грозит заморозка счета в банке, а также уголовная статья о незаконном предпринимательстве.