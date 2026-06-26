Адвокат Вихлянов указал на повышенное внимание со стороны банков при регулярном обмене криптовалюты

Россияне, которые регулярно занимаются покупкой и продажей криптовалюты с целью заработка на разнице курсов, рискуют привлечь к себе повышенное внимание со стороны банков и правоохранительных органов. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил адвокат по коррупционным и экономическим делам Роман Вихлянов.

Специалист пояснил, что единичные сделки с цифровыми активами обычно не вызывают подозрений. Однако систематическое проведение таких операций, когда гражданин фактически начинает выполнять функции неофициального обменника, может быть расценено банком как признак сомнительной финансовой деятельности. В такой ситуации финансовые организации вправе заблокировать счета клиента и передать информацию о нем в правоохранительные органы.

Действия такого гражданина могут быть квалифицированы как незаконное предпринимательство ( статья 171 УК РФ ), за которое предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. При этом следствие при расчете незаконного дохода может исходить из всего объема денежных средств, участвовавших в обороте, а не только из фактической прибыли, написал сайт vecherka-spb.ru.

Адвокат также подчеркнул, что государство активно работает над регулированием этого рынка. В Госдуму уже внесен законопроект об установлении отдельной уголовной ответственности за незаконную организацию обращения цифровых валют. Кроме того, с 1 июля 2026 года планируется введение лицензионных требований для подобной деятельности. До вступления этих норм в силу работа без лицензии будет караться в административном порядке.