ЦБ спрогнозировал срок перехода к нейтральной ставке в 7,5-8,5 процента

Набиуллина: ключевая ставка снизится до 7,5-8,5 процента в 2027 году

Банк России ожидает возвращения ключевой ставки к нейтральному уровню в 2027 году. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, написало «РБК Инвестиции» .

«Мы перейдем от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной, а нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году», — подчеркнула она.

К этому времени, по словам Набиуллиной, темпы роста денежной массы составят около 8–13%.

Она также отметила, что уже в 2026 году ЦБ видит пространство для снижения ставки. Средняя ключевая ставка в следующем году, по прогнозу регулятора, составит 13–15% против примерно 19% в текущем году.

По словам главы Центробанка, постепенное снижение инфляции позволит перейти к более умеренным ставкам по экономике в целом и перейти от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной.

Ранее Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь следующий год.