Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь следующий год

Текущий цикл снижения ключевой ставки охватит и следующий год. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС .

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 процентных пункта по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — рассказала она.

По ее словам, инфляция понизится до целевого уровня во второй половине 2026 года. Этот показатель составит 4%, добавила Набиуллина.

Она уточнила, что быстро снизить ключевую ставку нельзя, потому что это перечеркнет весь достигнутый прогресс. Все решения по этому вопросу исходят из того, как быстрее завершить период высокого роста цен и при этом не допустить переохлаждения экономики, объяснила глава ЦБ.

Ранее она обратила влияние на то, как западные санкции влияют на Россию. По ее мнению, ограничения коснутся экспорта российских сырьевых товаров, но многое зависит от адаптации отечественной экономики.