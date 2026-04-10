ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП из-за нарушений с легализацией доходов

Банк России отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (РМП) из-за нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России. В ЦБ отметили, что Банк РМП не соблюдал требования федеральных законов и нормативных актов регулятора. За последние 12 месяцев к нему неоднократно применяли меры надзорного реагирования.

«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе», — пояснили в ЦБ.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что предварительно оценили страховую ответственность перед вкладчиками в 120,9 миллиона рублей. Выплаты планируют начать не позднее 24 апреля 2026 года.

В январе ЦБ отозвал лицензию у Нового московского банка.