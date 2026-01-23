ЦБ лишил лицензии Новый московский банк

Центробанк отозвал лицензию у Нового московского банка из-за многочисленных нарушений . Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

По величине активов банк занимал 258-е место в банковской системе России. Финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

«Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций», — отметили в пресс-службе.

Также ссудная задолженность Нового московского банка, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Несмотря на предупреждения о большом числе подозрительных операций, собственники организации не предпринимали эффективных мер для снижения рисков работы.

Ранее лицензии лишился Индустриальный сберегательный банк. Финансовая организация не выполняла требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.