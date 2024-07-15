ЦБ оставит россиян без валютных курсов

Данные об объемах торгов иностранными валютами по сделкам вне биржи больше не появятся на сайте и других информационных площадках Центрального банка России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, решение приняли из-за усиления санкционного влияния.

«Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», — указал регулятор.

Центробанк перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро после прекращения торгов этими видами валют на Московской бирже, подпавшей под санкции Минфина США. За основу нового курса регулятор брал объемы сделок, которые проводили банки.

Министерство финансов США включило Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список 12 июня. После этого торговая площадка приостановила все сделки с использованием доллара и евро.

Попавшую под заморозку валюту клиентов Мосбиржа вернет, но только после конвертации в рубли по курсу, установленному на 13 июня.