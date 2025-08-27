ЦБ обязал банки внятно объяснять россиянам причины блокировки их карт

Российские банки обязали раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету, заявили в ЦБ РФ. Такое требование к кредитным организациям выдвинули из-за того, что люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему.

В ЦБ подчеркнули, что банки должны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято решение.

Также организациям напомнили о том, что им следует четко разграничивать требования закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленного на противодействие мошенническим операциям, и закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Важно, чтобы при этом банки сообщали, что необходимо предпринять клиентам для защиты своих прав и снятия ограничений», — указали в регуляторе.

Пока Банк России все еще фиксирует случаи, когда кредитная организация отчего-то решает ссылаться сразу на два закона, хотя не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений.

«Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать», — заключили в пресс-службе.