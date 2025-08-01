Сегодня 20:29 Россияне описали блокировки карт по 115-ФЗ словами «сюр» и «шиза»: что не нравится банкам? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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Россияне все чаще жалуются на банки: по данным ЦБ, за первые шесть месяцев этого года число претензий выросло почти на 30%. Чаще всего они связаны с блокировкой операций, счетов и карт. На текущей неделе вопрос об этом начали вновь активно обсуждать в Сети на фоне сообщений об увеличении блокировок из-за антиотмывочного 115-ФЗ.

115-ФЗ: что это такое простыми словами Что вообще такое этот самый закон 115-ФЗ? Это федеральный закон, направленный против отмывания средств и финансирования терроризма. Его нормы обязывают банки следить, откуда клиенты получают деньги, а также не проходят ли через их счета подозрительные операции. Считается, что попасть под блокировку по 115-ФЗ выше риски у малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а не у физлиц. Тем не менее народный рейтинг «Банки.ру» говорит об обратном: россияне сталкиваются с этим все чаще. О подобных случаях несколькими днями ранее написали «Известия». По их данным, клиенты нескольких банков, попадавшие в такую ситуацию, были вынуждены ждать разблокировки по несколько месяцев.

Фото: РИА «Новости»

Заблокировали карту при переводе: реальные примеры Поразительный пример — зарплатный клиент Газпромбанка, который ждал разблокировки средств на карте четыре месяца. В итоге, по информации «Известий», ему позволили вывести деньги, но для этого пришлось обойти три отделения ГПБ и подать несколько заявлений.

В Сети растревоженные пользователи уже дошли до разных теорий заговора: мол, все эти нововведения ввели не для безопасности, а чтобы «пересадить страну на наличку». Причем говорить об этом начали прямо в чате Центробанка. Модератор дискуссии призвал не скатываться в конспирологию.

«Как тут без теорий заговора, когда законы о дропах (дропперах, — прим. ред.) и 115-ФЗ как будто специально вводились, чтобы испортить жизнь простому народу?» — возмущался один из участников обсуждения.

Фото: Банковская карта МИР / Медиасток.рф

Из-за этих блокировок, продолжил он, люди остаются без зарплат, кто-то не может оплатить учебу: заблокировали перевод от родителей. Кроме того, по его словам, был случай, когда женщине якобы заблокировали счет с деньгами на лечение онкобольного сына. «И в результате действия этих законов пострадают не только люди, но и экономика всего нашего государства, поскольку доверия к банковской сфере становится все меньше и меньше, а все больше граждан сейчас начнут переходить на наличку», — отрезал он.

Его поддержал еще один пользователь. По мнению молодого человека, блокировки за переводы между своими же счетами выглядят «шизой».

Мне все карты блокнули, потому что я переводы между своими счетами делал. Это как? Ладно бы отправлял миллионы миллиардов на незнакомые карты, но между своими счетами… Это шиза.

«Ладно, боролись с дропами и перевели страну на наличку, которую не отследить. Заблокировали карту, когда я со своего вклада хотел перевести 10 тысяч рублей на свою же карту банка. Все делал через его приложение. Между своими счетами. Это вообще сюр какой-то», — добавил он. По мнению другого комментатора, в целом у него складывается впечатление, что сейчас стало «многовато надзора» за его кошельком. «Будет ли реакция Банка России на новую реальность?» — поинтересовались в чате. Там же привели еще два примера, с которыми, как уверяют, столкнулись на личном опыте.

Фото: Банковская карта МИР / Медиасток.рф

Случай первый произошел с мужчиной, который делал перевод с зарплатной карты одного банка на карту другого банка по СБП на свой же номер, но его на полдня оставили без денег, заморозив их. А причиной назвали сбой. Однако клиент кредитных организаций в это не верит.

Второе наблюдение этого же мужчины касалось работы торговцев на крупном рынке, где раньше у каждого продавца был терминал для оплаты картой, но теперь все иначе. «Все терминалы убраны под прилавок, на человека с картой смотрят как на прокаженного, оплату принимают только наличкой, а в исключительных случаях позволяют оплатить картой», — посетовал пользователь. Просьбы платить наличкой отметили, к слову, и другие участники дискуссии. «Даже занюханные ларьки с фруктами-овощами, которые раньше спокойно принимали переводы, теперь берут только наличку. Более того, серьезные частные клиники ставят банкоматы внутри, просят снять наличку и оплачивать таким образом. Как будто в 2000-й вернулся», — поразился один из них.

Фото: Банковская карта МИР / Медиасток.рф

Подобные истории и данные других СМИ, конечно, не могут не огорчать. Кажется, вот сейчас начнешь собирать деньги на день рождения друга или в кафе будете шерить счет... И все — привет, блокировка. Однако так ли это на самом деле?

Сейчас банки действительно очень часто стали блокировать карты, в том числе физических лиц, которые никаким образом не причастны к какой-либо противоправной деятельности, говорит адвокат Алексей Ленихин. Делают это ради минимизации рисков легализации и отмывания средств. «И с этой проблемой могут столкнуться элементарно даже супруги, члены семьи, когда переводят друг другу денежные средства. Поскольку существует такой P2P-арбитраж (это покупка и продажа крипты между людьми напрямую. В 2025 году он по-прежнему актуален, — прим. ред.). И на карту могут поступать в течение дня переводы до миллиона рублей большими, маленькими транзакциями и так далее», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Так или иначе, банки относятся лояльнее к тем клиентам, которые имеют достаточно развитую банковскую историю. То есть тем, кто активно пользуется картами. Если у вас маленькие обороты, 100 тысяч рублей в месяц, и вдруг вам начинает приходить по 200-300 тысяч в неделю, то, само собой, заблокируются данные денежные средства. Даже если это приходит от близких родственников или друзей. Алексей Ленихин адвокат

Когда банк может заблокировать карту Кредитная организация может заблокировать карту при условии, если средствам клиента угрожает опасность. К примеру, человек расплачивался ей через какой-то сервис, его взломали и данные украли (то есть они оказались скомпрометированы). Другой вариант — просьба самого клиента, если он ее потерял либо украли. При этом заблокированную карту сразу же перевыпускают. Блокировать счет банк не может по закону, однако в отдельных случаях он имеет право ограничить операции (например, на снятие наличных, переводы) или ограничить обслуживание. Но это не тождественно блокировке. А ее могут провести в исключительных случаях: если счет арестовали судебные приставы;

если при проверке выявили нарушение 115-ФЗ. Обслуживание банки без предупреждения никогда не ограничивают: прежде они должны проверить спорные с точки зрения закона операции по счету. Могут запросить документы для их подтверждения, уточнить, за что и кому переводили средства, куда их потратили.

Фото: Работа банкомата / Медиасток.рф

Какие операции по карте подозрительны для банка Вызвать подозрения у банка может либо большое количество одинаковых переводов на карту от разных отправителей, либо из разных регионов, которые не регистрируются в качестве дохода. Однако если держатель карты — ИП или самозанятый, то вопросов не будет, потому что банк увидит отчет по деньгам в ФНС при уплате налога.

Иными словами, если вы с друзьями пошли в ресторан, оплатили счет, а потом каждый перевел вам деньги на карту — все будет в порядке. Банк видит произведенную оплату и сбор. Но совершенно иная ситуация, когда человек открыл кофейню с самообслуживанием без регистрации и регулярно получает одинаковые переводы на карту. Банку в этом случае надо проверить, а не уклоняется ли этот бизнесмен от налогов.

Если мы берем более обширно данную проблему, не стоит бояться перевода друзьям, родственникам и так далее. Мы все-таки живем в XXI веке, веке цифровизации, в том числе экономики, денежных средств. Если вам нечего скрывать, вы добропорядочный гражданин, никаких проблем при проверке у вас не возникнет. Тогда чего бояться? Алексей Ленихин адвокат

Также подозрительным может выглядеть пополнение карты наличными на большую сумму, а затем перевод другому человеку или себе же, но на карту другого банка. В этом случае кредитная организация может удостовериться, что средства получены законно, зачем этот перевод и куда расходуются деньги. Подпасть по 115-ФЗ может сбор крупной суммы на личную карту, так как по ней нет отчета и банк не может понять, куда по итогу ушли средства. Так порой собирают деньги на благотворительность (возможно, именно это произошло с женщиной с онкобольным сыном, о которой рассказывали в чате ЦБ). Вместе с тем эксперты из банковской сфере не рекомендуют делать благотворительные переводы на личные карты, поскольку вы не сможете проследить, куда их потратили, и есть риск нарваться на мошенников.

Фото: РИА «Новости»

Как снизить риски блокировки карты Чтобы минимизировать риски при переводе правильнее будет не дробить сумму, советует Ленихин. Например, вам хотят вернуть долг в 100 тысяч рублей. Лучше, чтобы должник перевел всю сумму разом, а не делал 10 платежей по 10 тысяч рублей, потому что подобные операции, скорее всего, вызовут подозрения у банка.

Если вдруг заблокировали карту, необходимо обратиться в техническую поддержку, запросить причины блокировки. Проблем тут быть не должно, плюс банк сам автоматически запрашивает определенный ряд документов: о подтверждении дохода, объяснении перевода и тому подобное. Алексей Ленихин адвокат

«Не надо пугаться, не надо ни с кем ругаться, не надо по телефону доносить, что это мой брат перевел долг и так далее. Надо предоставить весь пакет документов, которые банк запрашивает. Но если банк откажет в снятии блокировки, то необходимо писать либо в ЦБ, либо в тот же Роспотребнадзор. А затем, если не поможет, обращаться в суд», — заключил Ленихин. Подробнее о том, как можно обезопасить себя при переводе денег, мы писали здесь.