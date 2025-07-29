У россиян все чаще блокируют банковские счета по 115-ФЗ: что это значит и как себя спасти
«Известия»: у россиян стали все чаще замораживать счета в банках по 115-ФЗ
Россиянам все чаще стали замораживать банковские счета на длительные сроки, объясняя это требованиями 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, сообщили «Известия». Как обезопасить себя от блокировки доступа к своим деньгам?
Перевел за кофе — попал под подозрения
Чаще всего с такими ограничениями, по данным издания, сталкиваются клиенты «МТС Денег», ВТБ и Газпромбанка. Заморозить счета могут даже после обычного перевода денег другу или оплаты в кафе. Сами банки объясняют это подозрениями в дропперстве и других незаконных схемах.
При этом разблокировка может затянуться на недели из-за необходимости долго проверять и подтверждать законность полученных средств.
Как обезопасить себя при переводе денег
Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева обращает внимание, что чаще блокировке счетов физлица по 115-ФЗ предшествует пожертвование на благотворительные нужды или перевод за покупку на рынке, в магазине, палатке с овощами.
Эксперт призвала относиться к таким переводам максимально внимательно. При сборах на какие-то общественные или бытовые нужды лучше использовать специальные сервисы совместного сбора в банковских приложениях, а не просто размещать объявления в чатах.
Чтобы снизить риск блокировки:
- подписывайте переводы, указывая комментарии, например «подарок» или «помощь»;
- не переводите деньги незнакомым людям;
- не возвращайте случайные переводы — сначала уточните, откуда они;
- для сбора средств используйте официальные платформы.
В Банке России поясняли ранее, что клиент может часто попадать под временные блокировки, если вошел в базу ЦБ о попытках переводов без добровольного согласия.
При условии, если человек хотя бы раз попал в такую ситуацию, банки будут относиться к нему с повышенным вниманием. Вместе с тем у человека есть право обжаловать включение в список, если он считает, что его включили по ошибке.
Сделать это можно через свой банк или напрямую через интернет-приемную ЦБ, выбрав тему «Информационная безопасность».