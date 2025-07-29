У россиян все чаще блокируют банковские счета по 115-ФЗ: что это значит и как себя спасти

«Известия»: у россиян стали все чаще замораживать счета в банках по 115-ФЗ

Россиянам все чаще стали замораживать банковские счета на длительные сроки, объясняя это требованиями 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, сообщили «Известия» . Как обезопасить себя от блокировки доступа к своим деньгам?

Перевел за кофе — попал под подозрения

Чаще всего с такими ограничениями, по данным издания, сталкиваются клиенты «МТС Денег», ВТБ и Газпромбанка. Заморозить счета могут даже после обычного перевода денег другу или оплаты в кафе. Сами банки объясняют это подозрениями в дропперстве и других незаконных схемах.

При этом разблокировка может затянуться на недели из-за необходимости долго проверять и подтверждать законность полученных средств.

Как обезопасить себя при переводе денег

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева обращает внимание, что чаще блокировке счетов физлица по 115-ФЗ предшествует пожертвование на благотворительные нужды или перевод за покупку на рынке, в магазине, палатке с овощами.