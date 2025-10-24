ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 16,5%

Центробанк принял решение об очередном снижении ключевой ставки. Ее понизили на 0,5 процентных пункта — до 16,5%, сообщила пресс-служба регулятора.

Ставку снизили по итогам заседания совета директоров, которое состоялось 24 октября.

Смягчение денежно-кредитной политики началось в июне — тогда ЦБ понизил ставку с исторического максимума в 21 до 20%. Затем еще дважды регулятор уменьшал показатель — в июле и сентябре.

В ВТБ ранее спрогнозировали очень сложное заседание по ключевой ставке. Эксперты предполагали, что показатель останется неизменным.

Инфляция идет ниже прогноза ЦБ. По итогам третьего квартала регулятор ожидал 8,5%, фактически инфляция составила 8% без учета сезонной корректировки.