В ВТБ спрогнозировали очень сложное заседание ЦБ по ключевой ставке

Заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике сегодня будет непростым, но, скорее всего, ключевая ставка останется неизменной. Такой прогноз дал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, заседание ожидается очень сложным на фоне разнонаправленной информации и отсутствия жестких фактов по поводу влияния увеличения НДС и перекладывания НДС в цены, сообщил «Интерфакс».

«Наш in-house прогноз, что ставка останется неизменной на завтрашнем заседании», — добавил он.

Также Пьянов выразил уверенность, что заседание будет в некотором роде тестированием жесткости намерения регулятора вернуть инфляцию к цели в 4% в 2026 году.

«Если это намерение действительно сильное и бескомпромиссное, то я искренне считаю, что ставку нужно оставить неизменной», — добавил Пьянов.

Аналитики полагают, что сегодня ЦБ будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%.