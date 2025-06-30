ЦБ не исключил значительное снижение ключевой ставки в июле

Ключевую ставку на июльском заседании совета директоров Центрального банка России может ждать снижение более чем на один базисный пункт. Как сообщил ТАСС , такой прогноз сделал заместитель председателя финансового регулятора Алексей Заботкин.

Он подчеркнул, что окончательное решение зависит от движения уровня инфляции к установленному таргету в 4% в 2026 году по целому ряду показателей.

«Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант рассмотрят», — заявил Заботкин.

Центральный банк снизил ключевую ставку с продержавшихся семь месяцев рекордных 21% до 20% в начале июня. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила такой шаг снижением уровня инфляционного давления, при этом она отметила, что показатель остается высоким.

В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме Набиуллина объявила, что принятые меры достаточно охладили экономику Россию, чтобы она начала выходить из перегрева.