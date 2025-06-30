ЦБ не исключил значительное снижение ключевой ставки в июле
Зампред ЦБ Заботкин допустил значительное снижение ключевой ставки в июле
Ключевую ставку на июльском заседании совета директоров Центрального банка России может ждать снижение более чем на один базисный пункт. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал заместитель председателя финансового регулятора Алексей Заботкин.
Он подчеркнул, что окончательное решение зависит от движения уровня инфляции к установленному таргету в 4% в 2026 году по целому ряду показателей.
«Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант рассмотрят», — заявил Заботкин.
Центральный банк снизил ключевую ставку с продержавшихся семь месяцев рекордных 21% до 20% в начале июня. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила такой шаг снижением уровня инфляционного давления, при этом она отметила, что показатель остается высоким.
В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме Набиуллина объявила, что принятые меры достаточно охладили экономику Россию, чтобы она начала выходить из перегрева.