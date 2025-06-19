Выход из перегрева: ЦБ оценил состояние российской экономики
Набиуллина: российская экономика сейчас проходит период выхода из перегрева
Экономика России в настоящее время проходит период выхода из перегрева. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».
«Другими словами, это выход из перегрева», — ответила Набиуллина на вопрос о состоянии отечественной экономики.
Министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что модель экономического роста в России следует менять «без революций».
«Как правило, что-то новое, что мы пытаемся поставить, не работает, и мы долго восстанавливаем старое. Должна быть преемственность, без революции. Когда мы говорим о смене модели экономики, скорее говорим о смене долгосрочных трендов», — заключила он.
В начале июня ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21% до 20%, индекс продержался на максимальном уровне семь месяцев.