Выход из перегрева: ЦБ оценил состояние российской экономики

Экономика России в настоящее время проходит период выхода из перегрева. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости» .

«Другими словами, это выход из перегрева», — ответила Набиуллина на вопрос о состоянии отечественной экономики.

Министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что модель экономического роста в России следует менять «без революций».

«Как правило, что-то новое, что мы пытаемся поставить, не работает, и мы долго восстанавливаем старое. Должна быть преемственность, без революции. Когда мы говорим о смене модели экономики, скорее говорим о смене долгосрочных трендов», — заключила он.

В начале июня ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21% до 20%, индекс продержался на максимальном уровне семь месяцев.