Сегодня 01:57 Центробанк снизил ключевую ставку до 20%. Что будет с ценами Инвестсоветник Варфоломеев: замедление инфляции понизило ключевую ставку 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com Деньги

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Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 20% годовых. На максимальном показателе индекс продержался семь месяцев и 12 дней. О причинах смягчения денежно-кредитной политики, ее влиянии на бизнес, население и цены — в материале 360.ru.

Какого решения по ключевой ставке ждали

Прогнозы аналитиков вокруг июньского решения Центробанка по ключевой ставке сохранялись до последнего момента. Финансовые эксперты ожидали как сохранения индекса на высоком уровне, так и постепенного снижения на один или сразу два пункта.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что введенная жесткая денежно-кредитная политика оказала влияние на снижение инфляционного давления, но пока еще оно остается высоким.

Фото: РИА «Новости»

Она добавила, что мнения в совете директоров разделились. Часть предложила оставить ставку без изменений, другие рассматривали снижение на 0,5, или на один пункт. Победил последний вариант. «Надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании», — подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что для обеспечения дальнейшего обуздания инфляции жесткие денежно-кредитные условия сохранятся, но новое снижение ставки вполне реально. Но регулятор намерен действовать постепенно, чтобы не допускать скачка цен.

Фото: РИА «Новости»

«Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, наш подход к снижению ставки требует большой осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки», — предупредила Набиуллина. Председатель Центрального банка добавила, что все дальнейшие решения примут, исходя из достижения целевого показателя инфляции в 4% в следующем году.

Почему ключевая ставка начала снижаться

На сокращение ключевой ставки оказали влияние сразу несколько факторов. Об этом 360.ru рассказал инвестиционный советник № 235 в реестре Центрального банка Сергей Варфоломеев. На первое место он поставил снижение деловой активности российского бизнеса. По его словам, в первом квартале этого года у 70% предпринимателей началось падение спроса и выручки.

«Началось снижение в производственном секторе: в гражданских отраслях отмечается спад, а в оборонной промышленности рост замедлился. В целом экономика увеличилась в первом квартале, но всего на 1,7%», — заявил Варфоломеев.

Фото: РИА «Новости»

Вторым фактором он назвал замедление инфляции. С начала года общий прирост составил 3,4%. «Годовая инфляция снизилась с 7% в марте до 6% в апреле, что свидетельствует о постепенном ослаблении давления», — подчеркнул Варфоломеев. Рубль показал свою устойчивость к доллару, а высокий уровень ставок по кредитам привел к сокращению объема новых займов.

Как снижение ключевой ставки скажется на инфляции

Сохранившаяся на высоком уровне ключевая ставка продолжит сдерживать инфляцию дальше, но изменение цен происходит неравномерно, заявил Варфоломеев. Он пояснил, что цены на непродовольственные товары и продукты питания стали расти медленнее, чем могли бы, если бы не жесткая денежно-кредитная политика регулятора. При этом стоимость услуг, которые также важно учитывать, остается на предельно высоком уровне.

Россияне продолжают покупать много товаров, но уже не так активно, как раньше. В апреле и мае рост потребительских расходов замедлился, то есть внутренний спрос постепенно остывает, а покупатели предпочли сохранить деньги, добавил инвестиционный советник.

Фото: РИА «Новости»

Ожидания от будущей инфляции у бизнеса и населения разные. Компании ждут продолжения замедления инфляции, а обычные россияне считают, что рост цен продолжится. Набиуллина в ходе пресс-конференции поделилась данными проведенного исследования о формировании у россиян инфляционных ожиданий. Она рассказала, что люди практически не реагируют на сообщения о том, что раньше инфляция была ниже, и не обращают внимание на замедление роста цен. Но как только они узнают о том, что денег в экономике стало больше, то тут же ожидают нового скачка инфляции. «Возможно, нам действительно стоит уделять этому больше внимания, потому что не бывает низкой инфляции при очень высоком росте денежных агрегатов», — сказала Набиуллина.

Какие риски несет решение по снижению ключевой ставки

Основной опасностью для российской экономики остается инфляция, поэтому быстрого и существенного снижения ключевой ставки можно не ожидать, предупредил инвестиционный советник.

Фото: РИА «Новости»

С учетом того, что индекс регулятора влияет на кредиты, займы останутся пока недоступными для предпринимателей. С вкладами обратная ситуация — банки начнут постепенно снижать размер выплат по депозитам.

Но эти факторы скорее направлены на снижение инфляции, потому что приводят к сокращению денежной массы. Поэтому также важно смотреть на то, сколько средств на поддержку промышленности может направить правительство. Если денег окажется слишком много, это приведет к новому повышению ставки. Глава Центробанка оказалась более оптимистичной. На вопрос о том, какое музыкальное произведение описывает ситуацию в России, она назвала Девятую симфонию Бетховена, входящую в завершающую часть «Оды к радости».