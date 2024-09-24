ЦБ назвал выпуск монет с «Ежиком в тумане» знаком уважения творчества Норштейна

ЦБ ответил на критику режиссера Норштейна из-за монет с «Ежиком в тумане»

Выпуск памятных монет к 50-летию мультфильма «Ежик в тумане» провели по заключенному договору с владельцем прав на образ героя — студией «Союзмультфильм». Об этом в комментарии РБК сообщила пресс-служба Центрального банка России.

Так регулятор отреагировал на критику режиссера анимационного фильма Юрия Норштейна, который назвал плагиатом и воровством изображение ежика на монетах.

В Центробанке подчеркнули, что с большим уважением относятся к творчеству мультипликатора и именно поэтому решили увековечить память о его работе на памятных монетах. Но сделать это без договора с владельцем прав невозможно.

«У Банка России договор с ООО „Союзмультфильм“, в соответствии с которым нам передали права на использование персонажей произведения», — заявили в пресс-службе регулятора.

Представители Центробанка отметили, что студия гарантировала законность прав на интеллектуальную собственность и что соглашение не приведет к требованиям третьих лиц.

Студия «Союзмультфильм» подтвердила, что остается владельцем исключительной лицензии на анимационный фильм «Ежик в тумане» и в праве использовать персонажа для выпуска товаров уступкой прав, предусмотренных сублицензией.

Режиссер Юрий Норштейн в комментарии 360.ru объяснил, что претензий к Центробанку у него нет, так как регулятор обманули. Потому что изображение на монетах принадлежит не настоящему художнику мультфильма Франческе Ярбусовой, а неизвестному автору. В плагиате и воровстве он обвинил председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.