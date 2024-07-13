Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами смягчили

Крупнейшим российским экспортерам разрешили зачислять на свои счета в уполномоченных банках до 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. До этого организации обязывали зачислять не менее 60% валютной выручки, сообщила пресс-служба правительства.

На смягчение требований власти пошли после стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки ввели в октябре 2023 года. Целью это меры было достижение устойчивости российского финансового рынка. Ужесточение требований касалось экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, зерновом хозяйстве, а также химической и лесной промышленности.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов спрогнозировал, что в ближайшие недели курс рубля не будет сильно колебаться. По его мнению, курс доллара составит 86–91 рубль, а европейской валюты — 93,45–97,50 рубля.