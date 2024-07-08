Аналитик Антонов: резких колебаний курса рубля на этой неделе не прогнозируется

С 8 по 14 июля ожидается консолидация рубля с тенденцией к дальнейшему ослаблению, однако резких колебаний курса не ожидается. Такой прогноз дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, давление на рубль будут оказывать изменения в политике валютных интервенций. Однако поддержать российскую валюту может рост цен на нефть и продажа валюты Банком России.

Предполагается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 86–91 рубль, курс евро — 93,45–97,50 рубля, юаня — в пределах от 11,50 до 12,40 рубля, отметил Антонов.