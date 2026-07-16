Суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

Суд в Москве отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 миллиардов евро в пользу Центробанка. Рассмотрение длилось около шести часов, сообщило РИА «Новости» .

На заседании 15 мая суд первой инстанции удовлетворил иск Центробанка к Euroclear. С ответчика взыскали убытки в семи валютах. Решение вступило в силу после отклонения апелляции ответчика.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда столицы об обращении решения к исполнению.

Активы Центробанка заморозили в 2022 году — после начала специальной операции на Украине. По оценке ЦБ, их основной объем — около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды — находится на счетах европейского депозитария Euroclear.