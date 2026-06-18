Московский суд отказал Euroclear Bank в паузе по взысканию 200 миллиардов евро

Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановке принудительного взыскания около 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников закрытого заседания.

Бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства 4 июня. На заседании суд его отклонил.

«В приостановлении исполнительного производства отказано», — сказал собеседник агентства.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear и взыскал с ответчика убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро (около 18,2 триллиона рублей). Позднее суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.

Исполнительный лист ЦБ получил 2 июня. Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня не удовлетворил жалобу Euroclear Bank на немедленное исполнение решения.

На закрытом заседании суд также отказал Euroclear в разъяснении исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.