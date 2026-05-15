Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на 18,17 триллиона рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банк России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании 18,17 триллиона рублей убытков. Об этом РБК сообщил представитель ответчика Сергей Савельев.

Дело рассматривали в закрытом режиме. Представители Euroclear заявили, что намерены обжаловать решение суда.

По словам юристов компании, право на справедливое судебное разбирательство, по их мнению, было нарушено.

В Центробанке сообщили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконными действия депозитария, приведшие к убыткам регулятора. При этом в ЦБ напомнили, что решение пока не вступило в законную силу и его можно оспорить в апелляции.

Иск подали в декабре 2025 года. Банк России требовал взыскать с Euroclear убытки, связанные с блокировкой международных резервов России, размещенных на счетах депозитария.