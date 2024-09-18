Страны Запада в 2024 году купили у России титан почти на 265 миллионов долларов

Страны Запада по-прежнему не могут отказаться от российского титана. С начала года его приобрели на сумму около 264,9 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Крупнейшим покупателем титана стала Германия, потратившая на него 193,6 миллиона долларов. Это более 40% от сегмента рынка страны. Более 10 миллионов долларов вложили в титан Великобритания и Франция.

Накануне экономист Максим Чирков рассказал, что ограничения на экспорт стратегического сырья из России грозят Западу серьезными последствиями. Особенно это касается титана, никеля и урана.

При этом замглавы МИД Сергей Рябков исключил ввод резких ограничений на экспорт такого сырья в недружественные страны. Он заявил, что идею президента Владимира Путина об ограничениях обсуждают, но нужно тщательно просчитать последствия.