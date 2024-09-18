Страны Запада в 2024 году купили у России титан почти на 265 миллионов долларов

При этом замглавы МИД Сергей Рябков исключил ввод резких ограничений на экспорт такого сырья в недружественные страны. Он заявил, что идею президента Владимира Путина об ограничениях обсуждают, но нужно тщательно просчитать последствия.
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