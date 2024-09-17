Экономист Чирков: Запад ждут серьезные последствия при введении ограничений на экспорт урана из РФ
Ограничения экспорта из РФ стратегического сырья, например урана, никеля и титана, грозят Западу неприятностями. Такое мнение высказал экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями».
По его словам, при принятии соответствующего решения в западных странах увеличится стоимость товаров данной категории.
«Это сырье очень важно для стран Запада: это и сырье для производства высокотехнологичной продукции, это сырье, если говорить об уране, для производства электроэнергии», — добавил эксперт.
Он также отметил, что российская сторона в любом случае найдет возможность наладить поставки. Государство имеет свой рынок и рынок ЕАЭС.
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