Экономист Чирков: Запад ждут серьезные последствия при введении ограничений на экспорт урана из РФ

Ограничения экспорта из РФ стратегического сырья, например урана, никеля и титана, грозят Западу неприятностями. Такое мнение высказал экономист Максим Чирков в беседе с « Известиями ».

По его словам, при принятии соответствующего решения в западных странах увеличится стоимость товаров данной категории.

«Это сырье очень важно для стран Запада: это и сырье для производства высокотехнологичной продукции, это сырье, если говорить об уране, для производства электроэнергии», — добавил эксперт.

Он также отметил, что российская сторона в любом случае найдет возможность наладить поставки. Государство имеет свой рынок и рынок ЕАЭС.