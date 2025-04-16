«Странная норма». Депутаты предложили пересмотреть выплаты семьям погибших бойцов

Депутаты решили устранить пробел в законодательстве и увеличить выплаты семьям погибших военнослужащих. Для этого потребуется изменить систему расчета, исключив из нее самих бойцов, сообщил 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

На систему расчета пособий родственники бойцов пожаловались фракции ЛДПР. По действующему законодательству о денежном довольствии при определении размера ежемесячной выплаты членам семей погибшего военнослужащего учитывается в том числе сам покойный. Нилов объяснил, что это касается не только ветеранов СВО, но и, например, погибших на учениях.

«Странная норма в действующем законодательстве. <… > Человека нет, человек отдал долг родине, человек погиб вследствие военной травмы», — сказал он.

Депутаты предложили скорректировать законодательство так, чтобы при расчете ежемесячной выплаты сам военнослужащий не учитывался. Это позволит восстановить справедливость и увеличить сумму ежемесячной выплаты членам семьи бойца.

Ранее Минцифры заявило о необходимости единовременных выплат для военкоров. Оно предложило учредить звание «Ветеран военной журналистики».