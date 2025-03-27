Единовременные выплаты военкорам предложили установить в России

Минцифры России предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики» в законе «О ветеранах» и установить единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минцифры отметили, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Поэтому министерство подготовило изменения в нормативную базу и намерено ускорить их согласование.

«Наши предложения: ввести звание „Ветеран военной журналистики“ в законе „О ветеранах“. Это позволит рассчитывать на меры социальной поддержки имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время даже работающие непосредственно на передовой сотрудники СМИ не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила об охоте киевского режима на российских журналистов.