Единовременные выплаты военкорам предложили установить в России

Минцифры России предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики» в законе «О ветеранах» и установить единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Минцифры отметили, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Поэтому министерство подготовило изменения в нормативную базу и намерено ускорить их согласование.
«Наши предложения: ввести звание „Ветеран военной журналистики“ в законе „О ветеранах“. Это позволит рассчитывать на меры социальной поддержки имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей», — заявили в пресс-службе.
В настоящее время даже работающие непосредственно на передовой сотрудники СМИ не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы.