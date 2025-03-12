Страховая пенсия упала ниже трети от средней зарплаты

НАПФ заявила о росте разрыва между пенсией и зарплатой в России

Средняя пенсия по старости в России к концу 2024 года составила 25 тысяч рублей. Эксперты зафиксировали ее падение ниже трети от ежемесячной зарплаты, сообщили «Известия» .

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в прошлом году средняя зарплата по стране составляла примерно 86 тысяч рублей. После ухода на заслуженный отдых пожилые люди получают только 29% от среднего оклада.

Данное соотношение стало самым минимальным с 2017 года, когда этот коэффициент фиксировали на уровне 36%. После этого началось его постепенное снижение. В итоге, за минувшие 12 месяцев коэффициент опустился только на один процентный пункт.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал одной из основных причин снижения уровня компенсации — повышение доходов россиян в последние годы. По его словам, сравнение средних выплат по старости и доходов отражает благосостояние пенсионеров в текущих реалиях.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением ввести доплату к страховой пенсии. По их мнению, ее размер должен достигать два прожиточных минимума для пенсионеров с 30-летним стажем.