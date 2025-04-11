Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота достигла рекордного значения в 3252 доллара за унцию

Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex .

По состоянию на 13:16 по московскому времени цена фьючерса на тройскую унцию золота на июнь выросла на 75,11 доллара, или на 2,36%, относительно прошлого закрытия — до 3252,61 доллара.

До этого котировки находились на значение 3240,2 доллара.

Также на 2,27% подорожал майский фьючерс на серебро — до 31,457 доллара за унцию.

Ранее стало известно, что общая стоимость текущих золотых резервов России достигла исторического показателя — 229 миллиардов долларов. Сумма возросла за прошлый год практически на треть.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснял, что инвесторы расценивают золото как наиболее надежное вложение, способное обеспечить сохранность средств в условиях мировой неустойчивости.