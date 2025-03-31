Экономист Беляев: инвесторы расценивают золото как наиболее надежное вложение

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT рассказал о причинах роста стоимости золота.

«Золото с начала года подорожало более чем на 15%. Инвесторы расценивают его как наиболее надежное вложение. Такой высокий темп удорожания актива повышает спрос и дополнительно увеличивает цены на золото», — сказал экономист.

По мнению Беляева, золото выглядит как самый главный актив, способный обеспечить сохранность средств в условиях мировой неустойчивости.

«Другие инструменты, такие как ценные бумаги, банковские счета и фонды, инвесторы находят менее надежными», — объяснил он.

Ранее стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив 3150 долларов за тройскую унцию.