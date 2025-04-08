Золотые резервы России достигли рекордной стоимости

Стоимость золотых резервов России достигла исторического показателя — 229 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Сумма увеличилась практически на треть за последний год, в марте 2024 года объем оценивался в 166 миллиардов долларов.

В международных резервах доля золота также увеличилась — с 34,4% до 35,4%. Общий объем резервов составил 647,4 миллиардов, увеличившись, по сравнению с февралем, на 15 миллиардов.

Ранее стало известно, что по состоянию на 20 марта состоящие из ликвидных финансовых активов международные резервы России в распоряжении правительства и Центробанка достигли отметки 641 миллиарда долларов.

Резервы страны растут, в основном, благодаря положительной переоценке имеющихся активов. Они включают в себя золото, активы в иностранной валюте, резервную позицию в МВФ и специальные права заимствования (SDR).