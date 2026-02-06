Стоимость биткоина впервые с октября 2024 года опустилась ниже 65 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала до 62 тысяч долларов. Впервые с октября 2024 года цена опустилась ниже отметки в 65 тысяч долларов, следует из торгов.

На крупнейшей бирже биткоин на 23:00 по московскому времени подешевел на 13,9% за сутки — до 63,3 тысячи долларов. На другой бирже стоимость биткоина опускалась на 13,4%, до 63,5 тысячи долларов.

Январское падение курса биткоина примерно на 10% является реакцией на общую экономическую ситуацию, заявил эксперт в области криптовалют Евгений Каминский. Биткоин покупают и продают те же участники рынка, что торгуют акциями, облигациями и сырьем.

Главный фактор, влияющий на курс биткоина, — политика Федеральной резервной системы США.

Аналитик Александр Шнейдерман ранее заявил, что если цена на биткоина опустится ниже 73–75 тысяч долларов, то возможен продолжительный спуск к 56 тысячам долларов.