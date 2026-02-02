Аналитика Шнейдерман спрогнозировал, что биткоин может потерять в цене до 56 тысяч долларов

На прошлой неделе курс биткоина упал более чем на 11%, опустившись ниже 77 тысяч долларов. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал RT , что на рынок цифровых валют повлияли несколько факторов: сохранение ставок Федеральной резервной системы, спад в технологическом секторе США после неутешительных результатов Microsoft и изменение ожиданий монетарной политики после назначения Кевина Уорша на пост главы ФРС США.

По словам аналитика, это привело к укреплению доллара, снижению стоимости золота и оттоку капитала из рисковых активов, в том числе из криптовалют.

Кульминацией прошлой недели стал частичный шатдаун правительства США, начавшийся в ночь на субботу, 31 января. Хотя ключевые агентства он не затронул, его влияние на напряженный рынок было значительным, отметил Шнейдерман.

Эксперт считает, что в ближайшие дни особое внимание следует уделить бюджетному кризису в Конгрессе, голосованию по временному финансированию 2 февраля, данным по занятости в США (NFP) и решениям центральных банков Западной Европы. Если цена на биткоин опустится ниже 73–75 тысяч долларов, то возможен продолжительный спуск к 56 тысячам, что поставит под сомнение перспективы нового исторического максимума в 2026 году.