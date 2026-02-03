Эксперт в области криптовалют Каминский объяснил резкое падение биткоина в цене

Январское падение курса биткоина примерно на 10% является реакцией на общую экономическую ситуацию, а не на проблемы внутри крипторынка. Об этом ИА НСН сообщил эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

«Падение примерно на 10% в январе выглядит как типичная реакция на внешнюю обстановку, а не как сбой внутри крипторынка», — отметил собеседник.

Биткоин покупают и продают те же участники рынка, что торгуют акциями, облигациями и сырьем, поэтому криптовалюта реагирует на сигналы, исходящие от традиционных финансовых инструментов. Главный фактор, влияющий на курс биткоина, — политика Федеральной резервной системы США (ФРС). Пауза в снижении процентных ставок и намеки на возможное ужесточение денежно-кредитной политики к концу года снижают аппетит к риску.

Уровень инфляции в США также остается высоким — около 2,8–3,2%, что выше целевого показателя в 2%. Это заставляет часть инвесторов искать защиту в долларе или металлах.

По словам собеседника, внутренние факторы, такие как локальные оттоки из ETF, ликвидации на маржинальной торговле и сезонная слабость после халвинга, также влияют на курс, но их роль вторична.