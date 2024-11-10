Стоимость биткоина обновила исторический максимум

На торгах в воскресенье, 10 ноября, стоимость биткоина впервые в истории выросла до 80 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance .

По состоянию на 15:02 биткоин подорожал на 4,59% за сутки — до 80 062 долларов. По состоянию на 07:55 в воскресенье стоимость биткоина достигала 79 331 доллара.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с 360.ru объяснял, что биткоин резко подорожал на фоне выборов президента США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал две основные причины для укрепления позиций криптовалюты. Одна из них — политическая, потому что победивший на выборах в США Трамп обещал биткоину всяческое содействие. Голубовский не исключил, что эта криптовалюта в ближайшем будущем будет стоить порядка 100 тысяч долларов.