Рост стоимости биткоина сочли закономерным

Политолог Журавлев: цена биткоина закономерно взлетела на фоне выборов в США

Биткоин резко подорожал на фоне выборов президента США. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что рост криптовалюты вполне закономерен.

«Если предполагать победу Трампа, то, по-моему, это закономерно», — сказал он.

По данным площадки Binance, биткоин торговался по стоимости выше 75 тысяч долларов, обновив исторический максимум.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал две причины для укрепления позиций криптовалюты. Одна из них — политическая, ведь победивший на выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обещал биткоину всяческое содействие.

Голубовский допустил, что в ближайшем будущем эта криптовалюта будет стоить порядка 100 тысяч долларов.